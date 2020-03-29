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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ ساعة
Views 1396
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 49.70 نقطة ليقفل عند مستوى 6376.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، والأسماك، وأسمنت القصيم، وأسمنت الشرقية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، والوطنية، ومجموعة الحكير، وتشب، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.33%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأسمنت المدينة، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت المدينة، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 88.63 نقطة ليقفل عند مستوى 5599.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 648 صفقة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ولعون يابلدية محايل يعني يوم انة بصق في السندوتش قبل كورونا عادي وتعهد وغرامة تدفع للبلدية ونصف ساعة يعاود فتح البوفية والمواطن المسكين المغلوب على أمره ليس لة الا الحسرة والمرض لو عارف ان وراة عقاب أقلها يرحل إلى بلادة لما تجرأ على هذا الفعل القذر والمشين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ألم يموت ناس بسبب وساخة المطاعم يابلدية محايل خافو ربكم
احمد
خبر مستفز
ابو شهاب
سبحان الحافظ
الأحساء
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومملكتنا الحبيبه قيادة وشعبآ في أحسن حال اللهم أمين 🌴
فاعل خير
المسلمين أولى

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