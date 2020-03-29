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منصة "دروب" تعلن عن دورة تدريبية في إدارة المشاريع الاحترافية

Time منذ ساعة
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منصة "دروب" تعلن عن دورة تدريبية في إدارة المشاريع الاحترافية

الرياض (صدى):
يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.

وجدد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغدًا (الاثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيرًا ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".

وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب تويتر للمنصة DoroobSA، وكذلك عبر موقع منصة دروب ?Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامج وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ولعون يابلدية محايل يعني يوم انة بصق في السندوتش قبل كورونا عادي وتعهد وغرامة تدفع للبلدية ونصف ساعة يعاود فتح البوفية والمواطن المسكين المغلوب على أمره ليس لة الا الحسرة والمرض لو عارف ان وراة عقاب أقلها يرحل إلى بلادة لما تجرأ على هذا الفعل القذر والمشين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ألم يموت ناس بسبب وساخة المطاعم يابلدية محايل خافو ربكم
ابو شهاب
سبحان الحافظ
الأحساء
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومملكتنا الحبيبه قيادة وشعبآ في أحسن حال اللهم أمين 🌴
فاعل خير
المسلمين أولى
M-512
عاد ياليت أن الأثرياء والفسقى والتجار يحذون حذوها ويكونون خير معين لهذا الوطن الغالي، وأعظم الصدقة إذا وصلت إلى مستحقها الحقيقي وهو الفقير أو مساعدة الحيوانات لأن في كل كبد رطبة أجر عظيم.

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