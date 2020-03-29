بالفيديو.. عصابة تفجر صرافًا آليًا للاستيلاء عليه بالرياض

الرياض (صدى):

كشف الأمن العام، عن مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على عصابة مؤلفة من 11 شخصًا تورطت في تفجير صراف آلي في أحد أحياء الرياض لسرقته.

وأظهر الفيديو، قيام العصابة بتفجير الصراف الآلي والاستيلاء على مبلغ مليون و400 ريالًا؛ ليتم تحديد هوياتهم وهم مواطنان و٥ من حاملي الجنسيات العربية و٤ من حاملوا الجنسية الأجنبية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات.

وأوضح الأمن العام، أن الجناة استخدموا طرقًا لتهريب الأموال بواسطة فريق لغسل الأموال؛ فيما تم القبض على خمسة منهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة واستعادة 700 ألف ريال، وتعمل الجهات الأمنية المختصة خارج المملكة عن طريق الإنتربول بمطاردة باق الجناة.