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الهند مطمئنة لعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال من المملكة

Time منذ ساعة
Views 1459
الهند مطمئنة لعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال من المملكة

نيودلهي (صدى):
كشف وزير الطاقة الهندي، دارميندرا برادان، اليوم الأحد، عن مناقشاته مع نظيره بالمملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، أسواق النفط العالمية وإمدادات غاز البترول المسال من السعودية إلى الهند.

وأكد دارميندرا برادان، أن الأمير عبدالعزيز، طمأنه بأن إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم الحاجات المحلية للهند؛ حيث قال إنه بحث التطورات في سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة، ومع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، لافتًا إلى عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.

وكانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا يوم الجمعة حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا ونظرا لامتلاء خزانات الشركتين.

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أحدث التعليقات

خالد
ياناس مصدقين هاذا رجال يقلد صوت والا الضاهر خرفان ههههههه
شيق
ههههههههههه مضحك
ابن جندله
ماهي غريبة على الانذال
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اجل الرجال سبب المشاكل من حبستهم زادت😊😂😂
تتو
هذا الدب وش الفايده منه

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