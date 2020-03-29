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« المسند » يحذر من خطر أشد فتكاً من الفيروس المستجد

Time منذ ساعة
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Comment 3
« المسند » يحذر من خطر أشد فتكاً من الفيروس المستجد

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أن هناك ما هو أشد خطورة على البشرية من الفيروس المستجد كوفيد 19.

وقال " المسند " عبر حسابه الشخصي على "تويتر " أن التغير المناخي يهدد بحصد آلاف الأرواح بمعدلات أعلى بكثير من الفيروس الذي اجتاح بلدان العالم .

وأوضح "المسند " أن ضحايا "كوفيد-19" ‏حتى الآن 30 ألف ضحية خلال نحو 4 أشهر، بينما ‏ضحايا إعصار بولا في بنغلادش وحده حصد 300 ألف شخص عام 1970 في أقل من 4 أيام !.

وأضاف أن انحسار الملوثات جراء توقف حركة الطيران وخفض نشاط المصانع وغيرها من الإجراءات بسبب الفيروس لن يحمي وحده من آثار التغير المناخي لأن "حال كوكب الأرض مع التلوث مثلها مثل الإنسان المدخن!! لا يعني أنه إذا قلل من تعاطي الدخان بنسبة 90% أو امتنع عن التدخين 100% أنه سيتعافى غداً ‏أو بعد غد.. المسألة تحتاج إلى وقت ‏" .

وأكد "المسند " أن العالم سيتغير بعد هذه المحنة ، سياسياً واقتصادياً وعلمياً مؤكداً أن الإبتكارات والحلول تخرج من رحم الأزمات .

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أحدث التعليقات

خالد
ياناس مصدقين هاذا رجال يقلد صوت والا الضاهر خرفان ههههههه
شيق
ههههههههههه مضحك
ابن جندله
ماهي غريبة على الانذال
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اجل الرجال سبب المشاكل من حبستهم زادت😊😂😂
تتو
هذا الدب وش الفايده منه

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