622 وظيفة شاغرة للرجال والنساء وذوى الإعاقة

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر بوابة العمل عن بعد عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء .

واوضحت أن عدد الوظائف المتوافرة حوالي 622 وظيفة، من بينها وظائف متاحة لذوي الإعاقة، وتتوافر فيها عدة مزايا منها المرونة في زمان ومكان العمل، وتوفير تكلفة المواصلات والتنقل.

واشترطت على المتقدم على الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة بجانب إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة، ولديه حساب أبشر مفعل.

ودعت الراغبين في التقديم لزيارة بوابة العمل عن بعد، والضغط على أيقونة حساب جديد ثم حساب عامل عن بعد، وأنشاء الحساب ثم تحميل السيرة الذاتية والتقديم على الوظائف المتاحة وذلك من خلال الرابط التالي : اضغط هنـــــــــا .