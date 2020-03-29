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الأعداد السابقة للصحيفة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على عسير وجازان

Time منذ ساعتين
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تنبيه من هطول أمطار رعدية على عسير وجازان

أبها (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ،و الحرث ،و الداير بني مالك ،و الريث ،و العارضة ،و العيدابي ،و فيفا ،و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

شيق
ههههههههههه مضحك
ابن جندله
ماهي غريبة على الانذال
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اجل الرجال سبب المشاكل من حبستهم زادت😊😂😂
تتو
هذا الدب وش الفايده منه
توق
ماسوو غلط

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