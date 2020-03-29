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تقديم موعد منع التجول في جدة وتعليق الدخول والخروج منها

Time منذ 8 دقائق
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تقديم موعد منع التجول في جدة وتعليق الدخول والخروج منها

جدة (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءًا من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق.

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أحدث التعليقات

كان زمان
عبث ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت التغريدة قبل اشوي👍
كان زمان
ما تدري من اللي يتضاربون .. كلهم متأزمين ..!!
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأتراك ماعندهم أحترام لالكبير ولا صغير ولا أمراءه ولا رجال أردوغان مربيهم تربية كلاب شوارع
كان زمان
ليس تفحيط .. بل انشغال عن القيادة ..

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