محاولات قطرية لنشر العدوى في البحرين والسلطات تعلق

المنامة (صدى):

أعلنت السلطات البحرينية، أمس السبت، رفضها التام للتدخل القطري في شأن مواطنيها العالقين بالدوحة.

وأصدر مركز الاتصال الوطني في البحرين بيانًا، قال فيه: " مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين، وبالأخص المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران، وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة الى مملكة البحرين تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية ".

وشدد البيان على أهمية توقف السلطات القطرية عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين، وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة.