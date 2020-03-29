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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 10 دقائق
Views 1144
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرمة يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على شمال و وسط و شرق المملكة، و لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد
الله يهديه ..
ابو محمد
الله يهديه ..
ابو عمار
حسبي الله على ايران واذنابها
نبيل
الله يهدية

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