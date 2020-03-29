عراقية تتهم المليشيات الشيعية في العراق بإطلاق صواريخها على المملكة

بغداد (صدى):

اتهمت ناشطة عراقية تدعى " سهى المهداوي " المليشيات الشيعية العراقية، بالقصف الفاشل على المملكة، أمس السبت.

وجاء اتهام المهداوي، قبيل ساعات من إطلاق المليشيا للصواريخ، رافضة الإعلان عن مصدر معلوماتها.

وغردت الناشطة قبل إطلاق الصواريخ قائلة: " إيران تحصن قواعدها وتنصب صواريخ بالستية وتوجهها نحو عين الأسد، والطرف الآخر نحو السعودية والإمارات، توماهوك ،او طائرات اف 53 ستنطلق " .

وأضافت: " إيران تلعب بالوقت الضائع، الآن، تم نصب صواريخ من صحراء محافظة المثنى، من قبل المليشيات، وتم توجيهها إلى السعودية " .

وعلقت المهداوي بعد اعتراض الدفاع الجوي للصواريخ الحوثية قائلة: " قبل القصف بساعة كتلكم راح تنقصف السعودية من محافظة المثنى العراقية، وهسه انقصفت، لحد يسأني عن المصدر " .

يذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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