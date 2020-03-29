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عراقية تتهم المليشيات الشيعية في العراق بإطلاق صواريخها على المملكة

Time منذ 38 دقيقة
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عراقية تتهم المليشيات الشيعية في العراق بإطلاق صواريخها على المملكة

بغداد (صدى):
اتهمت ناشطة عراقية تدعى " سهى المهداوي " المليشيات الشيعية العراقية، بالقصف الفاشل على المملكة، أمس السبت.

وجاء اتهام المهداوي، قبيل ساعات من إطلاق المليشيا للصواريخ، رافضة الإعلان عن مصدر معلوماتها.

وغردت الناشطة قبل إطلاق الصواريخ قائلة: " إيران تحصن قواعدها وتنصب صواريخ بالستية وتوجهها نحو عين الأسد، والطرف الآخر نحو السعودية والإمارات، توماهوك ،او طائرات اف 53 ستنطلق " .

وأضافت: " إيران تلعب بالوقت الضائع، الآن، تم نصب صواريخ من صحراء محافظة المثنى، من قبل المليشيات، وتم توجيهها إلى السعودية " .

وعلقت المهداوي بعد اعتراض الدفاع الجوي للصواريخ الحوثية قائلة: " قبل القصف بساعة كتلكم راح تنقصف السعودية من محافظة المثنى العراقية، وهسه انقصفت، لحد يسأني عن المصدر " .

يذكر أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد
الله يهديه ..
ابو محمد
الله يهديه ..
ابو عمار
حسبي الله على ايران واذنابها
نبيل
الله يهدية

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