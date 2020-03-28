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الأعداد السابقة للصحيفة

قرارات جديدة من التعليم لتحسين أوضاع المبتعثين ومرافقيهم

Time منذ ساعة
Views 1789
قرارات جديدة من التعليم لتحسين أوضاع المبتعثين ومرافقيهم

الرياض (صدى):
قرر وزير التعليم حمد آل الشيخ، استمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث، وذلك بسبب جائحة كورونا.

ووجه بعدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أياً كان سبب الإيقاف مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.

وقال خلال تصريحات له: «يكون العمل بهذه التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة، على أن يتولى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إعداد الآلية المناسبة، وتكليف وكالة الابتعاث والملحقيات للعمل لتطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج».

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله

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