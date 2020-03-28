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الأعداد السابقة للصحيفة

اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان

Time منذ ساعتين
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اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان

جازان (صدى):
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخ باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء جازان.

ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله

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