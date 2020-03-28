اعتراض صاروخ أطلقته المليشيا الحوثية على جازان

جازان (صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي من اعتراض صاروخ باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء جازان.

ومن المنتظر، صدور بيان رسمي من المتحدث باسم قوات التحالف للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية الاعتراض.