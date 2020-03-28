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الأعداد السابقة للصحيفة

ترقب لاستئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال

Time منذ ساعتين
Views 1971
ترقب لاستئناف مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال

نواف السالم (صدى):
بدأت منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم بشكل قوي وصولاً للدور نصف النهائي الذي لُعبت منه مباراة واحدة فقط قبل قرار الاتحاد العربي لكرة القدم، إيقاف المباريات حرصاً على سلامة الجماهير واللاعبين والقائمين على التنظيم بسبب فيروس كورونا.

وشهدت البطولة  التي انطلقت في شهر أغسطس من العام الماضي، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، بدءًا من مرحلة المجموعات وصولا إلى لقاء ذهاب نصف النهائي بين فريقي الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

واشتملت المرحلة الأولى " التصفيات " على مجموعتين ضمت الأولى: الرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي وهورسيد الصومالي، وفي الثانية: شبيبة الساورة الجزائري والبنزرتي التونسي وأساس تيليكوم الجيبوتي وفومبوني كلوب من جزر القمر، وتأهل الرفاع البحريني عن المجموعة الأولى بعد أن حقق 3 انتصارات وحصد 9 نقاط، وشبيبة الساورة الجزائري ممثلاً عن المجموعة الثانية بنفس الرصيد.

ونجح الوصل الإماراتي في اجتياز عقبة الهلال السوداني بعد أن حسم مباراة الذهاب خارج ملعبه بالفوز 2-0، قبل أن يخطف بطاقة التأهل في الإياب رغم الخسارة في أم درمان بنتيجة 2-1، وتخطى الاتحاد عقبة نظيره العهد اللبناني بالفوز 3-0 في جدة، والتعادل سلبياً خارج ملعبه، ولحق به الاتحاد السكندري المصري بالفوز خارج القواعد 1-0 على العربي الكويتي قبل أن يكرر انتصاره بين جماهيره بنتيجة 2-0 ، وتأهل المحرق البحريني إلى ثمن النهائي بفوزه 2-0 إياباً على ملعبه ليعوض خسارته في الذهاب خارج القواعد بنتيجة 1-3 أمام النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وبنفس السيناريو تخطى الشرطة العراقي عقبة نظيره الكويت الكويتي بالفوز 2-0 في العودة بعد الخسارة خارج أرضه 1-3.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله

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