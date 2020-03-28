حريق داخل شقة في العاصمة المقدسة وإصابة شخصين

مكة المكرمة (صدى):

وقع حريق داخل شقة في عمارة سكنية بحي الشوقية، في العاصمة المقدسة، نتج عنه إصابة شخصين.

وباشرت فرقة من الدفاع المدني لإخماد الحريق، وتم علاج المصابين في الموقع من قبل الهلال الأحمر.