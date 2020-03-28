مواطنون يهتفون النشيد الوطني من شرفات منازلهم عند الساعة 8 مساء (فيديو)

عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو مواطنين يرددون النشيد الوطني من نوافذ منازلهم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

ويأتي ذلك استجابة لحملة خليك ببيتك وانشد لوطنك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الفيديو وجاءت كالآتي:" الساعة الثامنة على ما أعتقد موعد الأذان يجدر بهم التكبير و التهليل و الدعاء و من ثم هناك وقت طويل للأناشيد و المرح، يا ليت يارددو الله أكبر واستغفر الله".

وتضمنت التعليقات أيضا:" اللهم احفظ ملكنا سلمان وولى عهده محمد وبلادنا وشعبنا من كل سوء، المفروض نتضرع إلى الله أن يزيل عنا هذه الغمة ولا نخالف شريعتنا ".