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الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنون يهتفون النشيد الوطني من شرفات منازلهم عند الساعة 8 مساء (فيديو)

Time منذ 3 ساعات
Views 4223
مواطنون يهتفون النشيد الوطني من شرفات منازلهم عند الساعة 8 مساء (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو مواطنين يرددون النشيد الوطني من نوافذ منازلهم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

ويأتي ذلك استجابة لحملة خليك ببيتك وانشد لوطنك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الفيديو وجاءت كالآتي:" الساعة الثامنة على ما أعتقد موعد الأذان يجدر بهم التكبير و التهليل و الدعاء و من ثم هناك وقت طويل للأناشيد و المرح، يا ليت يارددو الله أكبر واستغفر الله".

وتضمنت التعليقات أيضا:" اللهم احفظ ملكنا سلمان وولى عهده محمد وبلادنا وشعبنا من كل سوء، المفروض نتضرع إلى الله أن يزيل عنا هذه الغمة ولا نخالف شريعتنا ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله

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