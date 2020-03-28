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الأعداد السابقة للصحيفة

"التعليم" تؤكد: يمكن للمبتعثين تأجيل الفصل الدراسي الحالي

Time منذ 3 ساعات
Views 1967
Comment 1
"التعليم" تؤكد: يمكن للمبتعثين تأجيل الفصل الدراسي الحالي

الرياض (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم العالي، طارق الأحمري، أن الطلبة المبتعثين في الخارج يمكنهم تأجيل الفصل الدراسي الحالي.

وقال الأحمري غنه صدرت توجيهات تتيح للمبتعثين حق الاختيار في تأجيل هذا الفصل الدراسي، مشيراً إلى أن هذا مرتبط بسماح وزارة الخارجية وغيرها من لجان المتابعة بعودة المبتعثين.

وأوضح أن هذا التأجيل لن يكون محسوباً في مدة ابتعاث الطالب والطالبة؛ تقديرا للاهتمام باستمرار عمليتهم التعليمية بالشكل المناسب وتقديرا لظروف المرحلة الحالية.

وأشار الأحمري إلى صدور قرار وزير التعليم للمبتعثين والمبتعثات بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد، لتكون في هذا الفصل الدراسي متاحة وفقاً للإجراءات التي تسير عليها الجامعات العالمية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله

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