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الأعداد السابقة للصحيفة

تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بالفيروس القاتل في إيطاليا

Time منذ 5 ساعات
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تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بالفيروس القاتل في إيطاليا

روما (صدى):
سجلت إيطاليا 889 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا القاتل ليصبح الإجمالي 10023.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، دعا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية.

وأوضح كونتى أن " التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر "، لافتا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبى كله ".

وأبان كونتى، قائلا:" أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
قول الحق غصة في حلوق اهل الباطل..
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
الحق مو على الاجنبي لان مفروغ منه انه جاي البلد يجمع فلوس ويبني بلده على حساب المملكة العربيه السعوديه ولا عليه من مصلحت البلد السوال لو كان في نظام رادع ماخلي الاشكال هذا تلعلب وتتحكم في السوق بشكل هذا من امن العقوبه اساء الادب
محممد
فداء للصحافاء حلوه هذا هذا السعودية العظمي حامية الديار والاوطان باذن الله
بلبل البحر
الله يصبرها..

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