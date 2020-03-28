تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بالفيروس القاتل في إيطاليا

وكان رئيس الوزراء الإيطالى، جوسيبى كونتى، دعا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد فى القارة الأوروبية.
وأوضح كونتى أن " التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد مدمّر "، لافتا: "هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدى؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافى وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبى كله ".
وأبان كونتى، قائلا:" أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً ".