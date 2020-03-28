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مي حلمي وابتسامة تفاؤل
منذ 16 دقيقة
375
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أحدث التعليقات
ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه
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