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الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة أبو بكر الشاطري بفيروس كورونا في إيطاليا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1765
إصابة أبو بكر الشاطري بفيروس كورونا في إيطاليا

نايف السالم (صدى):
أعلن عدد من الأئمة والدعاة المقربون من القارئ أبو بكر الشاطري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن.

وقال إمام المسجد الكبير في الكويت أحمد بن عبدالعزيز النفيس، عبر «تويتر»: «دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين، سافرت معه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة، ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب!».

ويعد الشيخ الشاطري من أشهر قراء القرآن الكريم من الشباب، ويتابعه ملايين المسلمين حول العالم، للاستمتاع إلى تلاواته المنشورة.

يذكر أن الشاطري من مواليد مدينة جدة عام 1980، ويعمل حاليًا إمام جامع «الفرقان» في حي النسيم بمدينته الساحلية في غرب المملكة.

ويحمل الشيخ الشاب الإجازة في القرآن الكريم، وشهادة الماجستير في المحاسبة، ويتفرغ للعمل الدعوي من خلال الإمامة في المساجد وتلاوة القرآن في المناسبات واللقاءات الدينية.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه

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