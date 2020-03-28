بالفيديو.. ‏الشيخ ‎عائض القرني يرد على القائلين بأن كورونا «عقاب إلهي»

عادل الحربي (صدى):

علق الشيخ الدكتور عائض القرني، على قول بعض الناس بأن أزمة كورونا عقاب من الله على الذنوب والمعاصي.

وقال «القرني»، خلال برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليحية»: «لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا كله في علم الغيب، وتفسير بعض الظواهر التي يقدرها الله مثل الأمراض والظواهر الطبيعية والجو على أنها عقاب على الأهواء ليس صحيحا».

واستكمل: «عندما بدأت كورونا في الصين قال الناس إنه عقاب، وعندما وصل الفيروس لنا قالوا رحمة من الله، فكيف نحكم والله هو الخالق والذي لديه علم كل شيء».

وأكد «القرني»: «مهمتنا التوبة والاستغفار والتقرب إلى الله، من دون الحكم على أي شيء آخر ».

وأشار إلى أنه‏ يجب ألا يكون الخوف والحزن من كورونا مبالغ فيه حتى لا يسبب أمراضا نفسية، كما يجب ألا نشمت في أحد أصيب أيا كان، لافتا إلى أن أزمة كورونا أظهرت تعاون الناس وتجاوبهم مع السلطات وزاد اتصالهم بالله.

وأوضح‏ أن رجوع الإنسان لله وقت الأزمات بعد فترة ابتعاد لا يُعتبر من التلون والنفاق، مؤكدا أن الأمة الإسلامية لا تُهلك بسنة عامة ولا بجائحة، ولن تنتهي أمة الإسلام، وقراءة القرآن بتدبر والاستغفار أهم نوافذ الأمل وحبل الآمل.