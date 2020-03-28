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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. دورية شرطة تتوقف عند مراسل العربية والفريق المرافق له 

Time منذ 52 دقيقة
Views 2857
شاهد.. دورية شرطة تتوقف عند مراسل العربية والفريق المرافق له 

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو دورية شرطة تتوقف بالمصادفة عند مراسل قناة العربية والفريق المرافق، للتأكد من أوراقهم التي تخولهم التجول أثناء المنع.

وجاء ذلك أثناء الحديث على الهواء عن " الرقابة الصارمة " لـ منع التجول في المملكة، ويأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق  على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة.

ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه

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