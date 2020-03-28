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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. وفاة المناضلة الفلسطينية هلسة التي أصابت نتنياهو وحكم عليها بالمؤبد مرتين

Time منذ ساعة
Views 1866
بالصور.. وفاة المناضلة الفلسطينية هلسة التي أصابت نتنياهو وحكم عليها بالمؤبد مرتين

القدس المحتلة (صدى):
أعلن اليوم سلمان حلمي، نجل المناضلة الأردنية الفلسطينية تيريز هلسة، وفاة والدته بعد معاناة مع المرض.

وبكلمات مؤثرة نعاها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مدونا: «أمي، الملاك الجميل، فارقتنا أمي صباح اليوم بعد حياة كان عنوانها المحبة والعطاء، فارقتنا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في مراحله المتقدمة».

وتعد تريز من أبرز النماذج المعبرة عن حب الوطن، ومن أبرز الثائرات اللاتي حاربن من أجل فلسطين، بملامحها الهادئة وقلبها الجسور.

ولدت عام 1954 في البلدة القديمة في مدينة عكا شمال فلسطين، لعائلة أردنية مسيحية متوسطة الحال، وهي الثالثة في الترتيب بين أخوتها.

قدم والدها من مدينة الكرك إلى فلسطين العام 1946، وأمها هي نادية حنا من قرية الرامة عكا في الجليل الأعلى.

أنهت «هلسة» دراستها الثانوية في مدرسة «تيراسنتا» الأهلية في عكا، ثم أكملت دراستها في موضوع التمريض في المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة.

وبدأت النضال بالانضمام لحركة فتح، حريصة بقلبها الشجاع على أن تكون في الصفوف الأمامية، فكانت في 8 مايو 1972، واحدة من بين 4 فدائيين شاركوا في اختطاف طائرة «سابينا» البلجيكية إلى مطار اللد في إسرائيل العام 1972، والتي خطط لها علي حسن سلامة.

حاولت من المشاركة في هذه العملية مبادلة الرهائن بأسرى أردنيين وفلسطينيين، لكنها فشلت، واستولى الجيش الإسرائيلي على الطائرة في مطار اللد، وأصيبت ثم اعتقلت مع زميلتها ريما عيسى فيما قتل المناضلين الآخرين علي طه، وزكريا الأطرش.

وأمام المحكمة في إسرائيل، حُكم عليها بالسجن المؤبد مرتين و40 عامًا، وبعد قضاء 10 سنوات في السجن تم نفيها بعد الإفراج عنها بصفقة التبادل العام 1983.

قوة إصرارها لم تقل رغم كل هذا، لافتة خلال تصريحات لها بانها رفضت الاستسلام خلال عملية خطف الطائرة، وأصابت بنيامين نتنياهو برصاصها خلال عملية تبادل إطلاق النار، حيث كان يشارك في عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه

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