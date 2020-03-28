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الأعداد السابقة للصحيفة

رماد الجثث في الصين يثير الشكوك حول عدد وفيات كورونا

Time منذ ساعة
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رماد الجثث في الصين يثير الشكوك حول عدد وفيات كورونا

بكين (صدى):
أثارت شحنات رماد جثث بدأت تصل إلى ووهان الشكوك حول العدد الحقيقي للوفيات بعد أن أعلنت الصين نجاحها في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد بحصيلة وفيات وصلت إلى 3300 شخص،

وذكرت تقارير إنه مع بدء العائلات في المدينة الواقعة في وسط الصين تسلم رماد جثث أقاربهم الذين ماتوا بسبب الفيروس هذا الأسبوع، بدأت الصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية التي تظهر أعدادًا كبيرة من الجرار في بيوت جنائز ووهان.

وأبلغت الصين عن3300 حالة وفاة متصلة بالفيروس، وقع معظمها في ووهان، مركز الوباء العالمي. الا أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.

وأوضحت التقارير أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي تنتظر تسليمها، قائلين إما أنهم لا يعرفون أو لم يؤذن لهم بالإفصاح عن العدد.

وظهرت صور بعد أن أبلغت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا عن حالات أكثر بكثير من الصين، وسجلت إيطاليا ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالصين.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه

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