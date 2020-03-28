رماد الجثث في الصين يثير الشكوك حول عدد وفيات كورونا

بكين (صدى):

أثارت شحنات رماد جثث بدأت تصل إلى ووهان الشكوك حول العدد الحقيقي للوفيات بعد أن أعلنت الصين نجاحها في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد بحصيلة وفيات وصلت إلى 3300 شخص،

وذكرت تقارير إنه مع بدء العائلات في المدينة الواقعة في وسط الصين تسلم رماد جثث أقاربهم الذين ماتوا بسبب الفيروس هذا الأسبوع، بدأت الصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية التي تظهر أعدادًا كبيرة من الجرار في بيوت جنائز ووهان.

وأبلغت الصين عن3300 حالة وفاة متصلة بالفيروس، وقع معظمها في ووهان، مركز الوباء العالمي. الا أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.

وأوضحت التقارير أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي تنتظر تسليمها، قائلين إما أنهم لا يعرفون أو لم يؤذن لهم بالإفصاح عن العدد.

وظهرت صور بعد أن أبلغت كل من الولايات المتحدة وإيطاليا عن حالات أكثر بكثير من الصين، وسجلت إيطاليا ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالصين.