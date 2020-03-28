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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. بريطاني يشيد بتعامل المملكة مع أزمة كورونا

Time منذ 29 دقيقة
Views 1464
بالفيديو.. بريطاني يشيد بتعامل المملكة مع أزمة كورونا

عادل الحربي (صدى):
وثق بريطاني مقطع فيديو يتحدث ويشيد فيه بتعامل المملكة مع أزمة كورونا ويقارن هذا التعامل مع تعامل حكومة بلاده.

وقال البريطاني في المقطع المتداول:" تجربة السعودية أصبحت مثالا يقتدى به في حل أزمة كورونا "، لافتا:" حول العالم الناس الآن تتطلع نحو المحلات التجارية لأنها تعتبر الملاذ لهم ".

وأوضح البريطاني:" لكن للأسف في بلدي بريطانيا الناس غير قادرة علي إيجاد ما تحتاجه بينما في السعودية هناك تناغم وتنسيق كبير بين المستهلكين والحكومة وأصحاب المحلات ".

وضرب بالمملكة المثل في كل دول العالم بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، حيث وضعت كل الخطط والتدابير للمحافظة على سلامة المواطن دون تفرقة بين مواطن ومقيم ولكنها جعلت صحة الإنسان مقدمة على الإقتصاد .

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أحدث التعليقات

القرشي
يعززون لبعض ياعزيزي وهذا شي اتعودنا عليه منهم .
نايف
معقوله صاحبه اعلم من المعلقين انه ناقه ومهو جمل
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
محمد
ههههه انت صاحي اي سرعه واي قوة . شكلهم معطيه جهاز شبكته في اليابان

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