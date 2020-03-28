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"إياتا": 12 شركة طيران عربية تلغي رحلاتها الدولية 

Time منذ 49 دقيقة
Views 1383
"إياتا": 12 شركة طيران عربية تلغي رحلاتها الدولية 

وكالات (صدى):
أعلنت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي " اياتا "  عن إلغاء 12 شركة طيران عربية رحلاتها الدولية بالكامل؛ وجاء ذلك تنفيذا للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي أصدرتها الحكومات في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وتضمنت قائمة شركات الطيران العربية كلا من: الخطوط السعودية والملكية الأردنية طيران الإمارات والعربية للطيران والاتحاد للطيران وفلاي دبي وفلاي ناس والخطوط الملكية المغربية ومصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية الجزائرية، مع وجود ثلاث ناقلات عربية ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة؛ مثل الخطوط التونسية والقطرية والشرق الأوسط اللبنانية.

وأوضحت بيانات تتبع الرحلات الجوية خفض نحو 50 شركة طيران أخرى السعة المقعدية بنسب راوحت بين 30 و90%، مع إغلاق العديد من الدول لحدودها أمام الرحلات الجوية، ووفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن الإيرادات السنوية للقطاع قد تتراجع 252 مليار دولار جراء القيود على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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أحدث التعليقات

القرشي
يعززون لبعض ياعزيزي وهذا شي اتعودنا عليه منهم .
نايف
معقوله صاحبه اعلم من المعلقين انه ناقه ومهو جمل
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
محمد
ههههه انت صاحي اي سرعه واي قوة . شكلهم معطيه جهاز شبكته في اليابان

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