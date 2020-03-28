تركي آل الشيخ يشكر وزير الاتصالات على سرعة وقوة شبكة الإنترنت

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " صراحة تحية لمعالي الوزير السواحة ... الناس في البيوت والشبكة والنت ممتازة ... بعض الدول تعطل النت فيها " .
ومن جانبه، رد عبدالله عامر السواحة على تغريدة آل الشيخ، قائلًا: " بدعم وتوجيه سمو سيدي.. في ثلاث سنوات صنع سيدي المستحيل: 15 مليار ريال حزمة تحفيزية للبنية التحتية نمو الأبراج إلى 40,000 جيل رابع، رابع أكبر دولة في نشر الجيل الخامس، و3.5 مليون منزل بالفايبر؛ فيما قبل ثلاث سنوات: ترتيبنا في Speedtest كان 104، وفي الشهر الماضي نحن رقم 10 عالمياً " .