«الأمن العام»‏ يُعلق على إحجام سائقي سيارات نقل المواد التموينية عن الدخول للمدن

الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، اليوم السبت، أنه لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، أثناء فترة ووقت الحد من التجول، خوفاً من العقوبة وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات.

وأكد المتحدث باسم الأمن العام، أنه اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين وبلغاتهم، وذلك على الرغم أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحدى عشر قطاعا تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملين في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

وأهاب الأمن العام بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي كون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة؛ مؤكدًا بأن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح.