نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

«الأمن العام»‏ يُعلق على إحجام سائقي سيارات نقل المواد التموينية عن الدخول للمدن

Time منذ ساعة
Views 1744
«الأمن العام»‏ يُعلق على إحجام سائقي سيارات نقل المواد التموينية عن الدخول للمدن

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، اليوم السبت، أنه لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، أثناء فترة ووقت الحد من التجول، خوفاً من العقوبة وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات.

وأكد المتحدث باسم الأمن العام، أنه اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين وبلغاتهم، وذلك على الرغم أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحدى عشر قطاعا تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملين في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

وأهاب الأمن العام بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي كون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة؛ مؤكدًا بأن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نايف
معقوله صاحبه اعلم من المعلقين انه ناقه ومهو جمل
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
محمد
ههههه انت صاحي اي سرعه واي قوة . شكلهم معطيه جهاز شبكته في اليابان
Asa7050
مفسر بارع وشخص خلوق ومن اكثر الناس تميز بالتعبير ماشاءالله انسان صادق الله يوفقه

أخر الأخبار

4 أمور تساعدك في التعامل مع الزوج المتعلق بأصدقائه
4 أمور تساعدك في التعامل مع الزوج المتعلق بأصدقائه
Time منذ 8 ثواني Views 1006
تغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال
تغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال
Time منذ 45 ثانية Views 1011
رماد الجثث في الصين يثير الشكوك حول عدد وفيات كورونا
رماد الجثث في الصين يثير الشكوك حول عدد وفيات كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1071
بالفيديو.. التجارة تكشف حقيقة امتناع عمالة بأحد أسواق الخضار عن البيع لرفع الأسعار
بالفيديو.. التجارة تكشف حقيقة امتناع عمالة بأحد أسواق الخضار عن البيع لرفع الأسعار
Time منذ 7 دقائق Views 1250
تفاصيل الاستثناء الممنوح لملاك الأغنام والإبل في الدخول والخروج من الطائف (فيديو)
تفاصيل الاستثناء الممنوح لملاك الأغنام والإبل في الدخول والخروج من الطائف (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 1272
«الاتصالات» تكشف القائمة المحدثة لتطبيقات التوصيل عن بعد
«الاتصالات» تكشف القائمة المحدثة لتطبيقات التوصيل عن بعد
Time منذ 16 دقيقة Views 1288
خالد النمر يوضح تأثير ارتفاع الضغط على التركيز
خالد النمر يوضح تأثير ارتفاع الضغط على التركيز
Time منذ 16 دقيقة Views 1269
إيكاردي ينتظر العودة إلى إنتر ميلان
إيكاردي ينتظر العودة إلى إنتر ميلان
Time منذ 19 دقيقة Views 1232
بالفيديو.. بريطاني يشيد بتعامل المملكة مع أزمة كورونا
بالفيديو.. بريطاني يشيد بتعامل المملكة مع أزمة كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1454
شاهد.. أول حفل زفاف عبر فيسبوك لعروسين
شاهد.. أول حفل زفاف عبر فيسبوك لعروسين
Time منذ 31 دقيقة Views 488