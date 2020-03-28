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الراجحي يطرح وظائف جديدة للرجال

Time منذ ساعة
Views 1744
الراجحي يطرح وظائف جديدة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
طرح مصرف الراجحي وظائف شاغرة، للرجال تحت مسمى " استشاري القضايا القانونية " للعمل في جدة والدمام، لحملة درجة الماجستير في القانون أو الشريعة.

واشترط المصرف، بان يكون العمل في جدة- الدمام، ويكون المتقدم حاصل، درجة الماجستير في القانون أو الشريعة، عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 6 سنوات، ويكون لديه مهارة الاتصال، مهارة الاتصال، مهارة العرض والتقديم، ومهارة إعداد المذكرات والتقارير، والحاسب الآلي.

وتبع المصرف شروطه بأن يكون المتقدم ملم باللغة الإنجليزية، ولديه القدرة على الإبداع والإبتكار والتطوير، والمشاركة في التخطيط، وإيجاد الحلول البديلة، والقدرة على تحديد السلوكيات والتعرف على الشخصيات ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

نايف
معقوله صاحبه اعلم من المعلقين انه ناقه ومهو جمل
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
محمد
ههههه انت صاحي اي سرعه واي قوة . شكلهم معطيه جهاز شبكته في اليابان
Asa7050
مفسر بارع وشخص خلوق ومن اكثر الناس تميز بالتعبير ماشاءالله انسان صادق الله يوفقه

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