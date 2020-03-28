الراجحي يطرح وظائف جديدة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):

طرح مصرف الراجحي وظائف شاغرة، للرجال تحت مسمى " استشاري القضايا القانونية " للعمل في جدة والدمام، لحملة درجة الماجستير في القانون أو الشريعة.

واشترط المصرف، بان يكون العمل في جدة- الدمام، ويكون المتقدم حاصل، درجة الماجستير في القانون أو الشريعة، عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى 6 سنوات، ويكون لديه مهارة الاتصال، مهارة الاتصال، مهارة العرض والتقديم، ومهارة إعداد المذكرات والتقارير، والحاسب الآلي.

وتبع المصرف شروطه بأن يكون المتقدم ملم باللغة الإنجليزية، ولديه القدرة على الإبداع والإبتكار والتطوير، والمشاركة في التخطيط، وإيجاد الحلول البديلة، والقدرة على تحديد السلوكيات والتعرف على الشخصيات ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنــــــــــا .