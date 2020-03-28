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هيئة المواصفات تمدد استثنائيًا مدة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر"

Time منذ ساعة
Views 1390
هيئة المواصفات تمدد استثنائيًا مدة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر"

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة "سابر" للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة التي ستمدد مدتها تلقائيًا ضمن منصة "سابر" دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم 920008673 أو البريد الإلكتروني:[email protected] .

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أحدث التعليقات

نايف
معقوله صاحبه اعلم من المعلقين انه ناقه ومهو جمل
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
عبدالله
صورني قالك اني ماني داري! يا شيخ استحوا من هذي المتاجرة بالمرض.
محمد
ههههه انت صاحي اي سرعه واي قوة . شكلهم معطيه جهاز شبكته في اليابان
Asa7050
مفسر بارع وشخص خلوق ومن اكثر الناس تميز بالتعبير ماشاءالله انسان صادق الله يوفقه

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