«المسند»: أمطار وغبار على عدة مناطق

الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن هناك توقعات بأن الرياح ستكون غربية نشطة، وقد تثير الغبار في الغربية والوسطى على وجه التحديد، وربما ما جاورهما.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند: " الأمطار في فصل الربيع قد يصعب التنبوء بها، ومع ذلك من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة فوق أجزاء من الشرقية والحدود الشمالية، وربما أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم .. هذا والله أعلم".

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعضٍ من تلك المناطق.