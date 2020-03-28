نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1415
فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال قمر شهر شعبان سيكون في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بعد غروب شمس اليوم السبت 28 مارس 2020 وقوع بالافق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي.

عند إستخدام المنظار الثنائي العينية يمكن القيام مسح للخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر.

كوكب الزهرة سييدو للعين المجردة كقطعة الماس تتلألأ في جوف السماء، وفي الوقت الحالي قرصه مضاء بنسبة 49 % بنور الشمس ولكن نظراً لحركة الكوكب في مدارة الأصغر وبشكل أسرع حول الشمس فخلال الفترة المقبلة سوف يكبر حجمه الظاهري نظرا لاقترابة من الأرض ولكن سوف تتناقص اضاءه قرصه حتى يصبح في النهاية مثل الهلال في شهر مايو المقبل عند مراقبته من خلال التلسكوب فقط.

من المعروف أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيتها عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، وقد أعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبياً.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياسلام
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله المستعان
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
سبحان الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ان قبعة وش حالها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب

أخر الأخبار

حقيقة مفاوضات النصر مع الجزائري سفيان فيغولي
حقيقة مفاوضات النصر مع الجزائري سفيان فيغولي
Time منذ 14 دقيقة Views 1342
« النمر » يوجه نصحية هامة لمن يعانون الصداع المزمن
« النمر » يوجه نصحية هامة لمن يعانون الصداع المزمن
Time منذ 20 دقيقة Views 1756
طرق تجنب أعطال السيارة بسبب ركنها لفترات طويلة
طرق تجنب أعطال السيارة بسبب ركنها لفترات طويلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1199
جنازة جورج سيدهم بدون معزين وتوجه نحو إلغاؤه بسبب الفيروس
جنازة جورج سيدهم بدون معزين وتوجه نحو إلغاؤه بسبب الفيروس
Time منذ 23 دقيقة Views 1250
استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي
استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي
Time منذ 26 دقيقة Views 1370
«الحصيني»‏ : انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد
«الحصيني»‏ : انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد
Time منذ 30 دقيقة Views 1659
بالصورة.. فاجعة أليمة تضرب أسرة بأكملها في أيام معدودة
بالصورة.. فاجعة أليمة تضرب أسرة بأكملها في أيام معدودة
Time منذ 34 دقيقة Views 1075
فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة
فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة
Time منذ 36 دقيقة Views 1415
ردة فعل سمير غانم على نبأ وفاة صديقه جورج سيدهم
ردة فعل سمير غانم على نبأ وفاة صديقه جورج سيدهم
Time منذ 40 دقيقة Views 1582
«المسند»: أمطار وغبار على عدة مناطق
«المسند»: أمطار وغبار على عدة مناطق
Time منذ 46 دقيقة Views 1726