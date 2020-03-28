نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

التفاصيل الهامة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة

Time منذ ساعة
Views 1531
التفاصيل الهامة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الجديدة

الرياض (صدى):
يبدأ العمل بلوائح وأنظمة لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها الذي وافق أمس الجمعة؛ حيث تتضمن إقامة مشاريع استثمارية كبيرة، ويحق للمستثمرين الذين وقعوا عقود استئجار أراضٍ قبل صدور اللائحة لمدة 25 سنة -لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة- والمحددة بشكل مسبق من الوزير.

ويتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر مثل (المصانع، ومرافق الإيواء السياحي، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها).

وتمديد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها 25 سنة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق؛ فيما تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً.

وتطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى الطريقتين الآتيتين: الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع، أما الطريقة الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقاً للبند (ثالثاً) من هذه المادة.

ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط.

وفي السياق نفسه، تستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياسلام
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله المستعان
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
سبحان الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ان قبعة وش حالها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب

أخر الأخبار

حقيقة مفاوضات النصر مع الجزائري سفيان فيغولي
حقيقة مفاوضات النصر مع الجزائري سفيان فيغولي
Time منذ 14 دقيقة Views 1335
« النمر » يوجه نصحية هامة لمن يعانون الصداع المزمن
« النمر » يوجه نصحية هامة لمن يعانون الصداع المزمن
Time منذ 20 دقيقة Views 1743
طرق تجنب أعطال السيارة بسبب ركنها لفترات طويلة
طرق تجنب أعطال السيارة بسبب ركنها لفترات طويلة
Time منذ 22 دقيقة Views 1199
جنازة جورج سيدهم بدون معزين وتوجه نحو إلغاؤه بسبب الفيروس
جنازة جورج سيدهم بدون معزين وتوجه نحو إلغاؤه بسبب الفيروس
Time منذ 23 دقيقة Views 1250
استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي
استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي
Time منذ 26 دقيقة Views 1365
«الحصيني»‏ : انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد
«الحصيني»‏ : انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد
Time منذ 30 دقيقة Views 1652
بالصورة.. فاجعة أليمة تضرب أسرة بأكملها في أيام معدودة
بالصورة.. فاجعة أليمة تضرب أسرة بأكملها في أيام معدودة
Time منذ 34 دقيقة Views 1068
فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة
فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب الليلة
Time منذ 36 دقيقة Views 1408
ردة فعل سمير غانم على نبأ وفاة صديقه جورج سيدهم
ردة فعل سمير غانم على نبأ وفاة صديقه جورج سيدهم
Time منذ 40 دقيقة Views 1582
«المسند»: أمطار وغبار على عدة مناطق
«المسند»: أمطار وغبار على عدة مناطق
Time منذ 46 دقيقة Views 1724