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الدولار يسجل أكبر هبوط أسبوعي في 10 أعوام والذهب الأفضل منذ 2008

Time منذ 54 دقيقة
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الدولار يسجل أكبر هبوط أسبوعي في 10 أعوام والذهب الأفضل منذ 2008

وكالات (صدى):
مضى الدولار على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عشرة أعوام أمس، إذ أسهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك مركزية في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الدولار في آذار (مارس) في ظل سعي المستثمرين الحصول على أكثر عملات العالم سيولة، والتي تعد ملاذا آمنا.

لكن تعهدات بإنفاق كبير للحكومات، بما في ذلك حزمة أمريكية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وجهود منسقة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم لزيادة إمدادات الدولار ساندت ارتفاعا في بقية العملات الرئيسة.

وأبرزت قفزة غير مسبوقة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية أمس الأول تأثير فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، ما أضعف الدولار أكثر.

وارتفع الدولار خلال جلسة أمس مقابل عملات رئيسة، لكنه ما زال متجها للانخفاض نحو 3 في المائة للأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ أيار (مايو) 2009.

ويبرز التأرجح تقلب سوق العملة بعد أن حقق مؤشر الدولار الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية.

ومقابل الين، هبط الدولار 0.7 في المائة أمس إلى 108.855 ين، في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون والشركات اليابانية أموالا من الخارج قبل نهاية السنة المالية الأسبوع المقبل.

وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.10080 دولار لكنه ما زال على مسار تحقيق مكسب بنسبة 3 في المائة تقريبا مقابل الدولار هذا الأسبوع.

ولم يتحرك الدولار سوى على نحو طفيف مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي مع تعزيزهما للمكاسب هذا الأسبوع.

لكن الدولار ارتفع أكثر من 1 في المائة مقابل الكرونة النرويجية والراند الجنوب إفريقي المنكشفين على التصدير.

إلى ذلك، تراجع الذهب أمس، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر كانون الأول 2008، إذ تسبب ارتفاع قياسي في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب فيروس كورونا في تغذية الآمال بمزيد من التحفيز لكبح الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

في غضون ذلك يتجه البلاتين والبلاديوم المستخدمان في الحفز الذاتي لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق، إذ أدت حالة الإغلاق في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1624.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش، بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1643.30 دولار للأوقية.

 

 

 

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ياسلام
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله المستعان
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
سبحان الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
ان قبعة وش حالها
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
طيب

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