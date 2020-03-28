بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف حقيقة تأسيس القاعدة بصناعة أمريكية ودعم سعودي

الرياض (صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق وسفير المملكة الأسبق في الولايات المتحدة وبريطانيا ، كيفية تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي وأهدافه في بداية نشأته .

وأكد "الفيصل " في برنامج "السطر الأول " المذاع على MBC أن ما يُشاع من كون القاعدة صناعة امريكية بدعم سعودي هو أمر عار عن الصحة وأنباء يتم ترويجها بناءً على ادعاءات خاطئة او ادعاءات مغرضة .

وكشف " الفيصل " أن القاعدة تأسست في معسكرات اللاجئين الأفغان على يد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وعبد الله عزام على أساس أنها قاعدة لتوفير الدعم للمسلمين بصفة عامة .

وأضاف أن القاعدة مع نهاية الإحتلال السوفيتي في افغانستان بين الفترة بين عام 1988 م إلى 1989 م كانت تعمل مركز خدمات لمساعدة المجاهدين ، ثم تحولت بعد ذلك لأهدافها السياسية المعروفة ، وبالتالي فهي لم تكن سعودية المنشأ ولا أمريكية المنشأ .