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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف حقيقة تأسيس القاعدة بصناعة أمريكية ودعم سعودي

Time منذ 36 دقيقة
Views 1783
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف حقيقة تأسيس القاعدة بصناعة أمريكية ودعم سعودي

الرياض (صدى):
كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق وسفير المملكة الأسبق في الولايات المتحدة وبريطانيا ، كيفية تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي وأهدافه في بداية نشأته .

وأكد "الفيصل " في برنامج "السطر الأول " المذاع على MBC أن ما يُشاع من كون القاعدة صناعة امريكية بدعم سعودي هو أمر عار عن الصحة وأنباء يتم ترويجها بناءً على ادعاءات خاطئة او ادعاءات مغرضة .

وكشف " الفيصل " أن القاعدة تأسست في معسكرات اللاجئين الأفغان على يد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وعبد الله عزام على أساس أنها قاعدة لتوفير الدعم للمسلمين بصفة عامة .

وأضاف أن القاعدة مع نهاية الإحتلال السوفيتي في افغانستان بين الفترة بين عام 1988 م إلى 1989 م كانت تعمل مركز خدمات لمساعدة المجاهدين ، ثم تحولت بعد ذلك لأهدافها السياسية المعروفة ، وبالتالي فهي لم تكن سعودية المنشأ ولا أمريكية المنشأ .

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أحدث التعليقات

مومن
شي جميل
احمد
هو اللي طلّع الطفل عشان يتخذه عذر ويكسر الحجر والا كان قفل الباب من الاساس.يجيب عقابه وتغريمه
علي الشهري
هذا جمل وليس ناقه يا راعي عنوان
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
والله فيه ناس تقول كلام أكبر من ذا الله يهديهم
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
ياقطع قلبي عنه

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