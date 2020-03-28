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الأعداد السابقة للصحيفة

مركز الصحة 937 يتلقى أكثر من مليون اتصال خلال شهر

Time منذ 49 دقيقة
Views 1485
مركز الصحة 937 يتلقى أكثر من مليون اتصال خلال شهر

الرياض (صدى):
تلقى مركز الصحة " 937 " التابع لوزارة الصحة أكثر من مليون وأربع مئة ألف اتصال خلال أكثر من شهر وذلك من منطلق مهامه التي تتمثل في الإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام وفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " بشكل خاص .

ويقدم الخدمة في المركز أكثر من 1000 موظف ما بين أطباء وأخصائي خدمة عملاء ، وذلك على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة يوميا بدون توقف ، عبر قنواته المتعددة المتمثلة بالاتصال على الرقم الموحد 937 ، أو من خلال حساب المركز في تويتر @saudimoh937 ، أو من خلال استقبال الرسائل بالبريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقع وزارة الصحة الرسمي .

وسيطلق المركز في القريب العاجل العديد من القنوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تعتمد على أحدث التقنيات .

وبحسب تصنيف المركز فقد تنوعت المكالمات الواردة على النحو التالي : الاستشارات الطبية : 496،185 مكالمة ، البلاغات : 82،934 مكالمة ، المواعيد 452,049 مكالمة،، الاستفسارات عن كورونا : 108،148 مكالمة ، الاستشارات الطبية عن كورونا : 216،584 مكالمة، والاستفسارات العامة : 281،541 مكالمة.

وتمحورت الأسئلة الواردة للمركز الخاصة بفيروس كورونا حول : (ما إجراءات العزل المنزلي ؟) ، ( هل ينتقل الفيروس عن طريق الشحن والبضائع؟) ، ( ما أعراض فيروس كورونا؟)، ( إذا خالطت شخص مصاب بالفيروس أو شخص قادم من السفر ماذا أفعل؟).

ويعمل مركز الصحة ٩٣٧ وفق منهجيات الارتكاز والمحورية، لتقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيد المتمثلة في تقديم خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.

ولا يقتصر دوره على تلقي الاتصالات الطبية، بل يقوم باستقبال خدمة الشكاوى والبلاغات ويتابعها ويتحقق من إغلاقها، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، واستقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، ويقيس مدى الرضا ويرفع المقترحات للتحسين، إلى جانب تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات ، لضمان تقديم أفضلها وبما يدعم تطويرها ، كما يعمل على دعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة .

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أحدث التعليقات

مومن
شي جميل
احمد
هو اللي طلّع الطفل عشان يتخذه عذر ويكسر الحجر والا كان قفل الباب من الاساس.يجيب عقابه وتغريمه
علي الشهري
هذا جمل وليس ناقه يا راعي عنوان
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
والله فيه ناس تقول كلام أكبر من ذا الله يهديهم
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
ياقطع قلبي عنه

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