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اكتشاف نوعين جديدين من كورونا

Time منذ 24 دقيقة
Views 1857
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اكتشاف نوعين جديدين من كورونا

وكالات (صدى):
في خضم الدراسات الجارية على فيروس كورونا الجديد، للتعرف على تفاصيله، وداوفع تحوره، عثر المختصون على نوعين جديدين من الفيروس ذاته، قريبين جدا من تركيبة الفيروس الحالي.

وبحسب الدراسة، فإن العثور على نوعين جديدين من فيروس كورونا حصل داخل شحنة من حيوانات " أم قرفة " المعروف باسم آكل النمل البنغولي أو " بانغولين "، كان يتم تهريبها إلى داخل الصين.

وعلى الرغم من أن الدراسة تلفت إلى أن الباحثين ما زالوا بعيدين جداً من التأكيد على أن حيوان الـ" بانغولين " هو المصدر الأساسي للجائحة الحالية، إلا أن النسبة العالية من التشابه بين فيروس SARS-CoV-2 والفيروسين المكتشفين حديثاً يؤكد من دون شك أن أسواق التجارة بحيوان " بانغولين " هي اليوم قنابل موقوتة يجب التحرك سريعاً من أجل تعطيلها.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
يستاهلون
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نبيل
وهذا وقت حب وحنية
ابو محمد
.... عش الوطواط .....

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