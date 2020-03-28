اكتشاف نوعين جديدين من كورونا

وبحسب الدراسة، فإن العثور على نوعين جديدين من فيروس كورونا حصل داخل شحنة من حيوانات " أم قرفة " المعروف باسم آكل النمل البنغولي أو " بانغولين "، كان يتم تهريبها إلى داخل الصين.
وعلى الرغم من أن الدراسة تلفت إلى أن الباحثين ما زالوا بعيدين جداً من التأكيد على أن حيوان الـ" بانغولين " هو المصدر الأساسي للجائحة الحالية، إلا أن النسبة العالية من التشابه بين فيروس SARS-CoV-2 والفيروسين المكتشفين حديثاً يؤكد من دون شك أن أسواق التجارة بحيوان " بانغولين " هي اليوم قنابل موقوتة يجب التحرك سريعاً من أجل تعطيلها.