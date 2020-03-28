شبهة جنائية وراء حريق مزارع تيماء

تيماء (صدى):

تلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء مساء أمس الجمعة بلاغا، عن حريق في عدد من المزارع في حي الشرق بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في عدد من المزارع المتجاورة والتي تبلغ مساحتها مايزيد عن 5000 متر مربع.

وقال الرائد عبدالعزيز الشمري": إنه تمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران والقيام بعمليات التبريد، مشيرا إلى أن عمليات الإخماد استغرقت زمن وقدره 4 ساعات و 18 دقيقة، دون وجود أي إصابات ولله الحمد".

ولفت الرائد الشمري النظر إلى مشاركة فرق إطفاء من الدفاع المدني بالمحافظة وفرق إطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بالإضافة إلى مساندة فرق إطفاء من قوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وذكر أنه تم تسليم الموقع للجهة المختصة لوجود شبهه جنائية بالحادث.