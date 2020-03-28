نداء عاجل من ترامب لعمالقة تصنيع السيارات: أريد أجهزة التنفس الاصطناعي

واشنطن (صدى):

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، شركتي تصنيع السيارات العملاقتين " فورد " و" جنرال موتورز " بالبدء في تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي، لتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات في رعاية مصابي فيروس كورونا.

وقال ترامب: " يجب أن تفتح جنرال موتورز فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، الآن ".

وأضاف الرئيس الأمريكي في نداءه العاجل: " فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة ".