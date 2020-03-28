الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي

وكالات (صدى):

حرصت الأندية الإنجليزية على متابعة الحالة الذهنية للاعبيها خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية.

وتدرك أندية الدوري الإنجليزي أن العزل المنزلي، وتغيير الروتين اليومي، من الممكن أن يؤثر على الصحة العقلية للأشخاص، ولهذا قامت بخطوات لحماية الحالة الذهنية للاعبيها.

ويقول المدير الفني لفريق ليستر سيتي بريندن رودجرز، إنه تحدث مع كل اللاعبين تقريبا، وتأكد من أنهم بحالة جيدة، مضيفًا: " على الجانب الذهني، للاعبين، إنها فترة صعبة على الجميع، لذلك، نساعدهم في التعامل مع هذا الأمر، من المهم أن تكون داعما لجاهزيتهم الذهنية وصحتهم. لدينا خطة للتعامل مع هذا الوضع " .

وتلقى ليفربول عرضا تقديميا من عالم النفس الرياضي لي ريتشاردسون وطالب اللاعبين بالتركيز فقط على الجهد المشترك لمواجهة الفيروس، وألا يفكرون فيما قد يحدث للموسم.

وأصدر ليفربول وثيقة ذكر فيها: كل ما يمكننا التحكم به هو سلوكنا ورد فعلنا على التحدي المتمثل في الحفاظ على أكثر الفئات ضعفا بوضعية آمنة، وأن نقلل من معدل الإصابات.

وذكرت الوثيقة، أنه تم منح نجوم كرة القدم نصائح للمساعدة في تخفيف مستويات القلق، بينما تم تحذيرهم من نشر أي شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يعتبره الآخرون شيئا غير حساس.