نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "

Time منذ 5 ساعات
Views 2346
Comment 2
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "

عادل الحربي (صدى):
استنكر الإعلامي مفرح الشقيقي، التصرفات الغير مسؤولة التي يتعمدها البعض، من كسر لمنع التجول، وتعمد الخروج عن تعليمات الدولة، للحفاظ على السلامة العامة.

ووصف الشقيقي، المتعمدين خرق التعليمات بـ " قليلي الأدب " ، مؤكدا أنهم ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية الاجتماعية.

وتسائل الإعلامي: " هل أكون مُبالِغاً إذا قلت إن الذي يتعمد كسر منع التجول والخروج لغير ضرورة ويستعرض ذلك بالتصوير والنشر ويراها جزء من الفَلَّة، ويشغل النيابة العامة ورجال الأمن: سفيه وتافه وقليل أدب وعديم إحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه؟ " .

يذكر أن النيابة العامة، قد حذرت من تصوير مخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة تصل إلى٣ ملايين ريال.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة تحذر من صور أو مقاطع لمخالفات منع التجول والعقوبة تصل لـ٥ سنوات سجن 

مفرح الشقيقي يسوي كيك

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
يستاهلون
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نبيل
وهذا وقت حب وحنية
ابو محمد
.... عش الوطواط .....

أخر الأخبار

اكتشاف نوعين جديدين من كورونا
اكتشاف نوعين جديدين من كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1798
رجل ينحر زوجته لتكرار الخلافات بينهما
رجل ينحر زوجته لتكرار الخلافات بينهما
Time منذ 37 دقيقة Views 751
بالفيديو..مواطن يلحق بطفله في الشوارع بعد هروبه من الحجر المنزلي
بالفيديو..مواطن يلحق بطفله في الشوارع بعد هروبه من الحجر المنزلي
Time منذ 56 دقيقة Views 2277
بالفيديو..غرامة 10 آلاف ريال لمخالف قاد سيارته وقت منع التجول
بالفيديو..غرامة 10 آلاف ريال لمخالف قاد سيارته وقت منع التجول
Time منذ ساعة Views 2085
سحر أبو شاهين تعتذر عن نشر صور مغلوطة
سحر أبو شاهين تعتذر عن نشر صور مغلوطة
Time منذ ساعة Views 2501
السرطان يقتل ذئب مسلسل Game Of Thrones
السرطان يقتل ذئب مسلسل Game Of Thrones
Time منذ ساعتين Views 861
شبهة جنائية وراء حريق مزارع تيماء
شبهة جنائية وراء حريق مزارع تيماء
Time منذ ساعتين Views 1945
ابن مساعد يلقن وزير الداخلية التركي درسًا: " تصريحك أحمق "
ابن مساعد يلقن وزير الداخلية التركي درسًا: " تصريحك أحمق "
Time منذ ساعتين Views 3634
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعتين Views 1748
نداء عاجل من ترامب لعمالقة تصنيع السيارات: أريد أجهزة التنفس الاصطناعي
نداء عاجل من ترامب لعمالقة تصنيع السيارات: أريد أجهزة التنفس الاصطناعي
Time منذ ساعتين Views 3720