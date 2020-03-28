مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "

عادل الحربي (صدى):

استنكر الإعلامي مفرح الشقيقي، التصرفات الغير مسؤولة التي يتعمدها البعض، من كسر لمنع التجول، وتعمد الخروج عن تعليمات الدولة، للحفاظ على السلامة العامة.

ووصف الشقيقي، المتعمدين خرق التعليمات بـ " قليلي الأدب " ، مؤكدا أنهم ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية الاجتماعية.

وتسائل الإعلامي: " هل أكون مُبالِغاً إذا قلت إن الذي يتعمد كسر منع التجول والخروج لغير ضرورة ويستعرض ذلك بالتصوير والنشر ويراها جزء من الفَلَّة، ويشغل النيابة العامة ورجال الأمن: سفيه وتافه وقليل أدب وعديم إحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه؟ " .

يذكر أن النيابة العامة، قد حذرت من تصوير مخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة تصل إلى٣ ملايين ريال.

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