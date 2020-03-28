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الأعداد السابقة للصحيفة

مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى

Time منذ 6 ساعات
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مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى

علي القحطاني (صدى):
نشر الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية تكشف عن حادثة خطف طفلة مصرية تعيش حالياً لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى خليجي.

وتقول والدة الطفلة إن ابنتها خطفت عام 2013 من القاهرة، وكان عمرها آنذاك خمس سنوات، ولم تعثر عليها منذ ذلك الحين رغم كل محاولاتها وبلاغاتها للجهات الأمنية المختصة.

ويقول المتحدث في الفيديو، إن الطفلة المخطوفة تعيش حياة مرفهة وتدرس بمدرسة خاصة، وأنها وصلت للعائلة بعد أن تم بيعها من قبل شخص بمبلغ 150 ألف جنيه مصري.

وبحسب الحمراني، فإن شاباً كان يعمل عند أسرة الطفلة، هو من اختطفها وسلمها لسيدة أربعينية، قبل أن تصل الطفلة للعائلة الخليجية الثرية على حد وصفه.

ومن جانبها لم تعلق أي جهة مصرية مسؤولة على مزاعم الحمراني حتى الآن.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
يستاهلون
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نبيل
وهذا وقت حب وحنية
ابو محمد
.... عش الوطواط .....

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