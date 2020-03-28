تغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال

جدة (صدى):

وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد.

وجاء ذلك في ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وشدد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية.