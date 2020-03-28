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الأعداد السابقة للصحيفة

تغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال

Time منذ ساعة
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تغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال

جدة (صدى):
وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد.

وجاء ذلك في ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وشدد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
والله انه المسلسل شباب البومب روعه فقط للتسلية والي معلقين انه مسلسل بايخ هو البايخ واتمنه إضافة هاشتاج كملو شباب البومب 9 و10 بأذن الله
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
صحيح الحكمه يمانيه
abdul
من الانفلوونزا العادية والتهابات الرئوية خلال نفس المدة ، اي شهر مارس ٢٠٢٠*
abdul
شدّة وتزول. ٤ وفيات من ١٢٠٣ اصابة الحمد لله لاشيئ، اقل من ثُلُث في المائة. ياليت وزارة الصحة او مركز مراقبة الامراض يكون عندهم نفس الشجاعة والشفافية لخبرونا كم عدد الاصابات والوفيات من الانفلووونزا العادية والتهابات الصدرية. اتوقّع بالالاف وليس حتي بالمئات والبير تكذّب الغطاس. وهذا يبين لنا ان الهلع والرعب من الكورونا ليس بشيئ سوي بعبع اختلقه السياسيون بمساعدة اجهزتهم الاعلامية وشيوخهم حاملي مفاتيح الجنة والنار.
جابرالسميري. جده
من جد شعب وحكومه وحكام مثقف محترم متواضع روحوهم جميله وبلد جميل نظيف مرتب مايفرقو. بين احد شعارهم حياك علي راسي اللهم احفظ الامارات عامه يدوم العز جابرالسميري السعوديه

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