حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة

المدينة المنورة (صدى):

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة أنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا المتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير الوقائية،

فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بتمديد فترة منع التجول على نطاق الأحياء التالية ( الشريبات ، بني ظفر، قربان ، الجمعة ، وجزء من الإسكان ، بني خدرة )، وذلك بمنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24) ساعة بدءاً من الساعة (6:00) صباحاً من يوم غد السبت 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م إلى أن يتم التأكد من عدم وجود حالات تتطلب التعامل معها أو انتهاء فترة العزل الموصى بها طبيًا حفاظًا على سلامة السكان.

وبينت أنه يُمكن لسكان الأحياء المُشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل (الرعاية الصحية ، والتموينات) وذلك داخل نطاق منطقة المنع خلال الفترة (6:00-15:00)؛ ويُنصح بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي والتواصل مع هاتف الصحة 937 في حال ظهور أي أعراض مرضية، مشيرة إلى أن قرار منع التنقل داخل النطاق المشار إليه لا يشمل الفئات المُستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية.

وأكدت إمارة منطقة المدينة المنورة لجميع سكان الأحياء المُشار إليها أن هذا الإجراء يُعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات المنع تحقيقًا للمصلحة العامة.