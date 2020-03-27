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الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بمواطن تورط في 7 حوادث حرائق عمد بالرياض

Time منذ 7 ساعات
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الإطاحة بمواطن تورط في 7 حوادث حرائق عمد بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية مواطن في العقد الرابع من عمره والقبض عليه بعد أن أثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب (7) حوادث حرائق عمد،

باشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، تمثلت بإضرام النار في خمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصاباتٍ ولله الحمد، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، حيث جرى بحقه اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
يستاهلون
🍵لَسِـتٌـ مًحًروٌمًهّـ وٌلَيِّ ربًنِأّ رحًيِّمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
نبيل
وهذا وقت حب وحنية
ابو محمد
.... عش الوطواط .....

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