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الأعداد السابقة للصحيفة

سفير المملكة باليمن: نهاية الانقلاب الحوثي مفتاح الحل

Time منذ ساعة
Views 1903
سفير المملكة باليمن: نهاية الانقلاب الحوثي مفتاح الحل

فهمي محمد (صدى):
‏‎‏أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر عدة، أن أبناء اليمن يعلمون أن حروب الحوثي بدأت منذ ٢٠٠٤ بصعدة وكانت بدعوى الدفاع عن النفس.

وأضاف: «توسعت حروبه لصنعاء وتعز وعدن بنفس الادعاء، مستغلاً الصراعات السياسية والخلافات اليمنية، ومع كل معاركه الدموية، كانت مبرراته تسقط، ويتكشف للجميع أن إسقاطه لليمن كان خدمة لإيران ومشروعها التخريبي».

واستكمل خلال سلسة من التغريدات عبر حسابه على «تويتر» أنه: «رغم كل الحروب الدموية التي صنعها الحوثي من العدم، وإرهابه للقبائل اليمنية، واستهدافه للدولة اليمنية إلا أن اليمنيين كانوا يأملون أن تتعقل جماعته، ومرة تلو أخرى كانت المبادرات توقع والعهود تُمضى وآخرها اتفاق السلم والشراكة، إلا أن الحوثي حاصر الرئيس، واختطف الدولة وغزا تعز وعدن».

وتابع: «لن يستطيع الحوثي التغرير بأبناء اليمن، بخطابات فارغة تؤكد ولعه بالأكاذيب، لن يستطيع طمس جرائمه ضد الإنسانية في اليمن الغالي، لن يستطيع طمس ذاكرة اليمنيين وهم يشاهدون رؤيا العين تفجيره لبيوتهم وتشريده لملايين منهم، ونكثه للعهود والمواثيق».

وأردف: «لن يغير الحوثي بولائه لإيران من حقيقة أن اليمن التاريخ والقبيلة جزء من جوار جغرافي ونسيج اجتماعي عريق للجزيرة العربية، وأن السعودية على الخير دوماً إلى جانب الأشقاء في اليمن، الذين يعلمون يقيناً أن الانقلاب هو أصل المشكلة، ونهايته مفتاح الحل في اليمن».

وقال: «وقفت ولازالت المملكة مع الشعب اليمني مستجيبة لطلب الرئيس اليمني المنتخب منهم لإنقاذهم من الحوثي الموالي لايران، وقدمت الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لليمن لإيمانها الدائم بأن اليمن دولة جوار لها سيادتها واحترامها، وشعبها العزيز قادر على استعادة أمنه واستقراره وبدعم من أشقائه».

وأنهى تغريداته قائلاً: «تحالف دعم الشرعية في اليمن أيد ودعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وجهود مبعوثه الخاص لليمن لوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد ولبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا».

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أيوه قلبي بدق على الهلال🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مو مسألة بدل ومابدل هذا عملها وتؤديه ومالها فضل ولا لأحد فضل في تأدية عمله وأداء واجبه وخدمة وطنه طالعه تتمدح مدري تتشكى أنا ماأطيق النوعيات هدي مع أحترامي لما يقومون به من أعمال جليلة
ابو محمد
الله يشفيك ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد
مااشي الحال ..
احمديوسف
وش الشروط

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