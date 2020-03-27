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الأعداد السابقة للصحيفة

محطات تاريخية في حياة⁩ الأمير ناصر بن عبدالعزيز (فيديو)

Time منذ ساعتين
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Comment 1
محطات تاريخية في حياة⁩ الأمير ناصر بن عبدالعزيز (فيديو)

الرياض (صدى):
سلطت الأضواء على المحطات التاريخية في حياة الأمير ناصر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي ولد في عام (1912 - 1984)، حيث يعد الإبن السادس في سلسلة أبناء الملك عبد بالرياض.

وتلقى علومه الأولى بالمدرسة الخاصة بالقصر و تعلم القرآن الكريم و الحديث والقراءة والكتابة و أتقن الفروسية وكان يدرس مع أخوته بانتظام وكان يحب التاريخ والسياسة حيث أول مرة حارب مع والده كانت عام 1342هـ وكان عمره أنذاك 10 سنوات فقط وكان عمه و أخوته

وحارب مع أبوه معركة الحجاز وشارك في حصار جدة وكان عمره 12 سنوات فقط وبعد ذلك عاد إلى الرياض وأكمل علمه وتخرج في عام 1345هـ كما حارب مع والده الملك عبدالعزيز معركة السبلة الشهيرة وبعد ذلك حارب بقية حروب المملكة العربية السعودية وبعد أن تم توحيد المملكة في عام 1351هـ اختار بأن يكون نائب رئيس المشاكل الحدودية بين المملكة واليمن وبعد ذلك عاد إلى الرياض.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أيوه قلبي بدق على الهلال🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مو مسألة بدل ومابدل هذا عملها وتؤديه ومالها فضل ولا لأحد فضل في تأدية عمله وأداء واجبه وخدمة وطنه طالعه تتمدح مدري تتشكى أنا ماأطيق النوعيات هدي مع أحترامي لما يقومون به من أعمال جليلة
ابو محمد
الله يشفيك ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد
مااشي الحال ..
احمديوسف
وش الشروط

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