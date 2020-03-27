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أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ " التمرير "

Time منذ 42 دقيقة
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أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ " التمرير "

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " ، أمرًا ملكيًا يجيز عرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير.

وجاء نص الأمر الملكي الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، كالتالي:

أمر ملكي رقم (أ/524) وتاريخ 24-7-1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ ،وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دنيا القوي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ديار الحبايب تستاهل كل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواااااكم الله والله يعطيكم العافية
زائر
شكرا من القلب ونعم في الشيخ محمد بن زايد واهل الامارات كلهم الله يحفظهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي معد في مكياجات😉

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