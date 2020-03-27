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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل اتصال خادم الحرمين برئيس وزراء إيطاليا

Time منذ 52 دقيقة
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تفاصيل اتصال خادم الحرمين برئيس وزراء إيطاليا

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً - حفظه الله - إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
دنيا القوي😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ديار الحبايب تستاهل كل خير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواااااكم الله والله يعطيكم العافية
زائر
شكرا من القلب ونعم في الشيخ محمد بن زايد واهل الامارات كلهم الله يحفظهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهم شي معد في مكياجات😉

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