وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية «BAE SYSTEMS»، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وتدريبية شاغرة للمواطنين ولغير السعوديين.

وتأتي الوظائف لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وتأتي الوظائف المتاحة وفق مسميات: «أخصائي التعلم والتطوير، ومشغل إلكترونيات، ومهندس التحكم اللوجستي، ومهندس إدخال القدرة، وفني صيانة أنظمة كهربائية، مدرب تدريب المهارات الأساسية».

وتضم أيضا: «مدير تحسين خدمات سلسلة التوريد، وأخصائي المخزون والتخطيط، ومدير التدريب، وفني أنظمة الأجهزة الإلكترونية».

ويتاح التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مارس 2020م، على الرابط التالي من هـــنـــا.